Banco de Manuais Escolares de Évora cede mais de 4000 livros neste ano lectivo

Mais de quatro mil livros foram cedidos, neste ano lectivo, pelo Banco de Manuais Escolares de Évora a alunos do concelho, o que "bateu todos os recordes" desde a criação do projecto, em 2012, revelou a Câmara esta segunda-feira.

"No actual ano lectivo, o Banco de Manuais Escolares recebeu 564 requisições, tendo conseguido dar resposta a 520 delas, disponibilizando aos alunos a estudar numa das escolas do concelho", no 2º e 3º ciclos e secundário, "um total de 4.115 livros", indicou o município, em comunicado.

O projecto, da responsabilidade da Câmara e através do qual "se incentiva a partilha de livros escolares do 5º ao 12º ano de escolaridade, bateu" assim, segundo a autarquia, "todos os recordes desde que começou a ser implementado no concelho".

Os números do "relatório agora concluído" e divulgado pelo município dizem respeito "apenas ao período compreendido entre os meses de Julho e Setembro de 2018", ou seja, podem vir a ser superiores.

O relatório, vincou o município, ainda não reflecte "os livros cedidos posteriormente, como consequência de transferência de alunos" ou "de encarregados de educação retardatários", nem "os livros de exercícios facultados".

E, realçou a autarquia, mesmo no início deste ano, o Banco de Manuais Escolares "continua a receber pedidos de livros".

Como explicação para o facto de o presente ano lectivo ser aquele com "mais livros" disponibilizados, o município assinalou que "houve poucas alterações nos conteúdos pedagógicos e, por essa via, poucas mudanças nos manuais".

"O Banco de Manuais Escolares, que tem inerente o espírito de partilha e de reutilização, revela-se assim de extrema importância para as famílias" do concelho, visto que, "se não existisse, muitos alunos não teriam acesso aos respectivos manuais", alertou.

De acordo com a autarquia, "mesmo as famílias do escalão A da Acção Social Escolar, que corresponde ao escalão 1 do Abono de Família, dificilmente conseguem adquirir todos os livros e cadernos de actividades exigidos".

Além da componente social, a Câmara destacou que o Banco de Manuais Escolares tem uma vertente solidária, porque "os livros que ficam desactualizados e já não estão em vigor, são enviados para o Banco Alimentar" que os utiliza na campanha "Papel por Alimentos".

