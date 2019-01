Nossa Senhora de Fátima voa na Air France

Passageiros de voos Lisboa-Paris e Paris-Panamá da Air France partilham esta segunda-feira as viagens com uma viajante especial. Isto porque não é uma viagem rotineira nem uma passageira comuns, já que as saídas da "imagem n.º 1 da Virgem Peregrina de Fátima" - como se lhe refere a Ecclesia, a agência de notícias da Igreja Católica portuguesa - são sempre casos excepcionais para grandes eventos. Desta feita, a imagem, já transportada por outras companhias aéreas, realiza um voo na Air France para o Panamá - onde estará presente nas Jornadas Mundiais da Juventude -, que partiu de Lisboa e é feito via Paris.

A Air France refere, em comunicado, que o transporte da imagem não passa apenas por uma questão religiosa: "Atento a um segmento de turismo muito relevante em Portugal, o religioso e espiritual, o Grupo Air France-KLM volta a transportar a Imagem Peregrina, desta vez a original", referem.

"É ainda uma iniciativa que visa promover e intensificar o turismo de lazer em ambos os sentidos”, nas palavras de Miguel Mota, director de vendas do grupo para Portugal.

Quanto aos detalhes da viagem da imagem, o "transporte da Imagem Peregrina" é "efectuado na cabina de passageiros dos seus aviões" e chega ao Panamá pelas 19h05 locais (00h05 de Lisboa". A imagem fará o voo de regresso a Portugal a 30 de Janeiro.

