Simulações para ver o IRS a pagar em cada mês

As simulações do IRS feitas pela consultora Deloitte permitem ver como fica o rendimento disponível mensalmente nalgumas situações familiares. Nas imagens acima apresentamos alguns casos — de contribuintes casados, solteiros e pensionistas — com diferentes níveis de rendimento.

Embora as taxas e os escalões de 2019 sejam iguais aos de 2018, o Governo fez alguns ajustes nas tabelas de retenção mensais. Depois de ter retido ao longo do ano passado mais imposto do que reteria se tivesse reflectido logo nas tabelas de retenção toda a descida do IRS, o Governo baixou nalguns casos esse desconto mensal, mas continua a reter imposto a mais, ou seja, as taxas de retenção ainda não reflectem o resto da descida.

As tabelas de 2019 podem ser consultadas aqui e comparadas com as de 2018. Este é o impacto mensal (o desconto feito todos os meses no salário, como antecipação do imposto a pagar), mas o que importa são as contas finais e, aí, os valores são iguais a 2018.

