Juventus abre segunda volta com triunfo confortável

A Juventus iniciou a segunda volta da Liga italiana tal como passou quase toda a primeira: a ganhar. Com um saldo de 17 triunfos e dois empates após a primeira metade do campeonato, os “bianconeri” continuam a cavalgar para mais um título de campeões, o oitavo consecutivo – venceram nesta segunda-feira na recepção ao Chievo (3-0) e repuseram em nove pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Nápoles. O Inter de Milão, terceiro, está já a 16 pontos.

Foi apenas a segunda vez esta época que a equipa de Massimiliano Allegri venceu por três golos de diferença na Liga italiana. Em Dezembro, tinha batido, também por 3-0, a Fiorentina. Mas, ao contrário do que aconteceu nessa altura, desta vez, Cristiano Ronaldo não teve a pontaria afinada. Douglas Costa inaugurou o marcador, após passe de Dybala (13’) e o argentino voltou a estar na assistência para o segundo, de Emre Can, aos 45’. No início da segunda parte, o único português em campo (João Cancelo foi suplente e não chegou a sair do banco) teve uma oportunidade soberana para marcar, mas viu o guarda-redes do Chievo defender-lhe um penálti. O 3-0 surgiu já aos 84’, por Rugani, que cabeceou sem oposição, após passe de Bernardeschi.

O Milan, que há poucos dias disputou a Supertaça italiana com a Juventus (Cristiano Ronaldo fez o golo da vitória dos “bianconeri”), também jogou nesta segunda-feira: visitou o Génova e venceu por 0-2, com golos de Borini e Suso, encadeando triunfos consecutivos na Liga italiana pela primeira vez desde o início de Novembro. A equipa orientada por Gennaro Gattuso ocupa o quarto lugar na tabela.

Na Taça do Rei da Arábia Saudita, o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, apurou-se para os quartos-de-final após reviravolta na recepção ao Al Faisaly (3-2). O Al Nassr, de Rui Vitória, também segue na prova depois de golear por 6-0 o Al Feiha.

