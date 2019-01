Treinadores voltam a propor mudanças no futebol

Foram várias as conclusões que saíram do encontro que juntou alguns treinadores da I e II Ligas, que se realizou nesta segunda-feira, em Braga, menos de um mês depois de um outro promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa. Mas talvez a mais importante das ideias defendidas tem a ver com a vontade dos técnicos de encurtar o período de inscrições de jogadores.

O objectivo da medida tem a ver com o desejo de “dar tranquilidade aos treinadores”, explicou no final do encontro José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). Isto porque, na opinião dos técnicos, “as transferências de jogadores com a competição em curso causa grande transtorno aos treinadores, ao modelo de jogo e interfere nos treinos”. Assim, os técnicos nacionais defendem a redução do período de inscrições para antes da realização das primeiras jornadas, quer da I Liga quer da II Liga.

PUB

Mas não é só no defeso que os treinadores querem mais estabilidade nos seus plantéis. Por isso, também o segundo período de inscrições, habitualmente designado por “mercado de Inverno” e que decorre durante todo o mês de Janeiro, deveria ser encurtado para metade, na visão dos técnicos.

PUB

Passar o registo de incidências do jogo para o quarto árbitro, libertando o juiz principal desta função, definir as incidências que podem ser cronometradas como tempo perdido e estudar outros mecanismos que possam aumentar o tempo útil de jogo foram outras das conclusões que saíram deste primeiro fórum de treinadores e que serão transmitidas à Liga para que sejam apresentadas aos clubes.

PUB

José Pereira revelou que o fórum de discussão técnica, que teve nesta segunda-feira a sua primeira edição, passará a realizar-se anualmente, em Janeiro. Mesmo sem ter a presença de todos os treinadores das duas principais divisões do futebol português, participaram no evento, entre outros, João Henriques (Santa Clara), Ivo Vieira (Moreirense), Silas (Belenenses SAD), Costinha (Nacional), Daniel Ramos (Rio Ave), Sérgio Vieira (Famalicão) e Rui Barros (FC Porto B), onde esteve ainda João Martins, director executivo da Liga.

PUB