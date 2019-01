FC Porto contrata lateral esquerdo Wilson Manafá

O lateral esquerdo Wilson Manafá foi oficialmente apresentado como reforço do FC Porto. O futebolista luso-guineense, de 24 anos, vai vestir a camisola número 12 dos "dragões" e tem contrato válido até 2023.

Contratado ao Portimonense, Manafá foi formado no Oliveira do Bairro Sport Clube e no Sporting. Já no escalão profissional alinhou no Beira-Mar, Anadia e no Varzim. Os valores do negócio ainda não são conhecidos.

Já às ordens do treinador Sérgio Conceição, Manafá "cresceu como extremo mas pode jogar nos dois lados do sector mais recuado", diz o site oficial do FC Porto. Ultimamente a jogar como defesa esquerdo, é o segundo reforço da defesa portista depois da contratação de Pepe.

O treinador dos algarvios, Paulo Folha, já tinha anunciado a saída do jogador para a equipa "azul e branca" após a vitória por 0-2 frente ao Boavista. "Tem potencial, por isso é que vai jogar no FC Porto, mas tem de ter coragem e confiança", afirmou. No Portimonense, Manafá fez 79 jogos oficiais e cinco golos.

