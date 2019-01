Semana começa sem chuva e com ligeira descida da temperatura

Depois de um domingo com o céu pouco nublado ou mesmo limpo em algumas regiões, as previsões apontam para uma segunda-feira sem chuva mas com alguma nebulosidade e pequena descida da temperatura mínima em território português.

Em Lisboa, o céu deverá permanecer pouco nublado, com a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales e terras baixas e com formação de gelo e geada durante a manhã, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira. Nas regiões do interior Norte e Centro a nebulosidade poderá também aumentar temporariamente durante a tarde.

PUB

De acordo com o serviço de previsão meteorológica AccuWeather, os termómetros nesta segunda-feira poderão chegar aos zero graus na Guarda e -1 em Bragança. Em Lisboa, as temperaturas poderão oscilar entre os oito e os 14 graus Celsius e, no Porto, entre os cinco e os 14 graus. Já em Faro, a temperatura máxima prevista é de 17 graus, à semelhança dos Açores. Na Madeira, os termómetros vão rondar entre os 14 e os 19 graus.

PUB

No litoral e nas terras altas o vento vai soprar de moderado a forte (até 40 quilómetros por hora) e “em geral fraco” (até 20 quilómetros por hora) do quadrante Norte, segundo previsões do IPMA. Quanto ao estado do mar, na costa ocidental, as ondas de noroeste poderão ter entre 2,5 a 3,5 metros e, na costa sul, as ondas de sudoeste entre um e 1,5 metro, com a temperatura da água entre os 14 e os 16 graus Celsius.

PUB

Aumentar

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O céu deverá manter-se nublado ao longo da semana, com o sol por vezes a espreitar na região Sul.

Para terça-feira, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima (em especial no interior Norte e Centro), períodos de chuva fraca a partir da manhã no litoral Norte (podendo-se estender ao resto do país) e queda de neve acima dos 1000/1200 metros de altitude, com o vento com rajadas até 65 quilómetros por hora no litoral oeste e nas terras altas.

O frio deverá abrandar a meio da semana, com previsões de uma subida das temperaturas mínimas na próxima quarta-feira.

PUB