Síria diz ter repelido ataque com mísseis israelita

As defesas antiaéreas sírias responderam a um ataque de mísseis israelitas no sul do país, anunciou a agência noticiosa estatal SANA, citando fontes do exército de Bashar Al-Assad, sem avançar grandes pormenores.

Esta manhã, foi também ouvida uma explosão junto de uma auto-estrada, na região sul de Damasco, a capital, e terá sido detido um atacante, diz a televisão síria, citada pela Reuters.

As autoridades israelitas não fizeram comentários este domingo, mas na semana passada o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reconheceu que houve um ataque do seu país contra o que chamou "um depósito de armas iranianas" na Síria. Disse ao seu governo que Israel levou a cabo nos últimos "centenas" de ataques na Síria, para travar o progresso do Irão e da sua milícia libanesa aliada, o Hezbollah, relata a Reuters.

A explosão na capital síria deu-se ao mesmo tempo que um ataque terrorista acontecia na cidade de Afrin, na manhã de domingo. Uma explosão num autocarro matou três pessoas e feriu duas dezenas, na cidade do noroeste sírio. O atentado aconteceu no dia que marca o aniversário da “Operação Ramo de Oliveira”, uma operação aérea e terrestre lançada pela Turquia em 2008 na cidade síria contra os rebeldes curdos. Nenhum grupo reivindicou o ataque.​

A guerra síria vitimou centenas de milhares de pessoas, forçando mais de metade da população a saírem de suas casas. Com ajuda russa e iraniana, o presidente sírio, Bashar al-Assad, conseguiu controlar os rebeldes e o auto-proclamado Estado Islâmico, restaurando controlo sobre grande parte do país.

