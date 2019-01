Já se pula e escorrega em mais de 30 parques espalhados pela cidade

Desta vez, foram quatro os parques infantis do Porto que foram requalificados. Na Prelada, Santa Luzia, Associação de Moradores do Campo Alegre e Senhora do Porto os equipamentos que já lá existiam beneficiaram de obras de requalificação e de várias melhorias, num investimento feito pela autarquia que ronda os 62,5 mil euros.

Este conjunto de obras realizadas pela câmara municipal do Porto fazem parte de um compromisso estabelecido por Rui Moreira no primeiro mandato (2013 - 2017) enquanto presidente do município. À cidade ia dar 16 novos parques infantis e renovar os existentes. A cidade passaria a contar com mais de três dezenas, meta que atingiu, o equivalente a uma média de pouco mais de dois por cada uma das sete freguesias.

Actualmente, no segundo mandato, este executivo continua a renovar esta rede que desde o início do processo de requalificação e de construção de novos equipamentos a pretende integrar na paisagem das áreas envolventes.

De acordo com informação publicada no site do município, a obra no Parque Infantil da Prelada passou pela substituição do “piso amortecedor” e da vedação e pela renovação dos aparelhos de divertimento. Em Santa Luzia, os aparelhos também foram todos renovados, assim como o mobiliário urbano. Na Associação de Moradores do Campo Alegre, o trabalho incidiu na recuperação realizada ao nível das madeiras e da pintura. Na Senhora do Porto os trabalhos assemelharam-se aos anteriores. Como na Prelada, em todo os outros a vedação e o piso também foram substituídos.

Já em Outubro do ano passado, as crianças da cidade beneficiaram com a recuperação do parque infantil do Palácio de Cristal. Situado no interior dos jardins deste espaço emblemático, aquela zona de lazer sofreu obras de renovação, das quais se destacam a substituição do equipamento de “maior dimensão e volumetria”. Desde essa altura há novo mobiliário instalado no espaço - uma torre de actividades, feita quase toda em madeira, um escorrega, zonas de trepar, três varandins e uma ponte.

Em Julho do mesmo ano, os dois parques infantis localizados junto à Praia do Homem do Leme também foram requalificados. A empreitada, a cargo da empresa Gestão e Obras do Porto (GOP), serviu para que fossem instalados novos aparelhos de diversão e colocado pavimento de segurança nos dois espaços de recreio.

Inseridos na Praia do Homem do Leme, com 374 metros de areal, no último Verão distinguida com Bandeira Azul e com os galardões de Praia de Ouro e Praia Acessível Praia Para Todos, os parques infantis desta que é uma das praias de maior afluência da cidade, tendo em conta a área envolvente, foram renovados com equipamentos alusivos ao mar. Nesta obra, a autarquia investiu pouco mais de 117 mil euros.

Investimento de um milhão de euros

Durante vários anos, a escassez de parques infantis na cidade fazia parte do rol de queixas recorrentes de quem está responsável por crianças pequenas. Em 2015, a autarquia anunciou o investimento de cerca de um milhão de euros na construção de 16 novos equipamentos e na renovação dos mais antigos.

Nesse ano, a autarquia fez um levantamento junto dos presidentes das juntas de freguesia para que fossem identificados dois lugares, dentro das suas áreas de gestão, onde os parques fossem mais úteis e necessários. Concluiu-se na altura existir uma maior necessidade para a construção de novos equipamentos na zona oriental da cidade.

Um relatório da câmara lançado em 2017 dá conta de que até ao final de 2016, foram instalados ou beneficiados 14 parques infantis - Areosa, São Roque da Lameira, Conhecimento, Covelo, Soares dos Reis, Cordoaria, Foco, Cervantes, Asas de Ramalde, Belém, Escultor Henrique Moreira, Cálem, Arca d´Água e Pasteleira.

Com o reforço da rede de parques infantis por todas as freguesias da cidade, o Porto, até à altura, passou a ter 31 parques infantis, o que, de acordo com a autarquia, ultrapassa o rácio padrão entre um a dois parques infantis por cada mil crianças.

