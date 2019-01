Winks salvou o Tottenham de se atrasar mais

Ao ritmo que Manchester City e Liverpool estão, o Tottenham não se pode dar ao luxo de perder mais pontos, com o risco de ficar ainda mais longe da luta pelo título da Premier League inglesa. Neste domingo em Loftus Road, no dérbi londrino com o Fulham, isso esteve bem perto de acontecer, mas um golo no último minuto de Harry Winks acabou por dar o triunfo aos “spurs” por 1-2 e manter as distâncias para os dois primeiros.

O jogo estava a ser traumático para os homens de Mauricio Pochettino, um jogo que marcava o reencontro com Claudio Ranieri, agora com a missão de manter o Fulham na Premier League, mas que, em 2016, levou o Leicester City até ao título de campeão, às custas do Tottenham, que esteve na luta até ao fim.

Um autogolo de Fernando Llorente, que substituiu Kane (lesionado até Março), colocou o Fulham em vantagem aos 17’, mas Dele Ali conseguiu nivelar o resultado aos 52’ – o médio internacional inglês acabaria por sair lesionado.

Quando já tudo parecia decidido, o Tottenham lá conseguiu chegar ao triunfo no último minuto do tempo de compensação, com Harry Winks a cabecear para o fundo da baliza de Sérgio Rico após cruzamento de N’Koudou.

Este triunfo deixou o Tottenham com 51 pontos, a nove do Liverpool e a cinco do Manchester City, e com uma vantagem de quatro sobre o perseguidor Chelsea (47). Já o Fulham continua com a vida muito difícil, mantendo-se no penúltimo lugar, com 14 pontos, já a sete do Newcastle, o primeiro acima da linha de água.

