Schalke vence, Villarreal empata

O Schalke 04 regressou da pausa de Inverno da Bundesliga com uma vitória, triunfando por 2-1 sobre o Wolsfurgo. Em Gelsenkirchen, o adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões contou com o acerto Daniel Caligiuri para entrar a ganhar em 2019.

Foram do defesa italo-germânico os dois golos que deram o triunfo ao Schalke, que subiu ao 12.º lugar, com 21 pontos e cada vez mais longe da zona de despromoção, sete pontos acima do Estugarda, o primeiro abaixo da linha de água.

Quem continua com muitos problemas é o Villarreal, adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa. O “Submarino Amarelo” continua sem ganhar em 2019, somando neste domingo mais um empate (1-1) em casa frente a o Athletic Bilbau.

A um mês de defrontar os “leões”, o Villarreal, que tem quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da liga espanhola, continua a amargar no 17.º lugar, com apenas 18 pontos em 20 jornadas.

Neste sábado, o Galatasaray, adversário do Benfica na Liga Europa, goleou o Ankaragucu por 6-0, ocupando o segundo lugar da liga turca, com 32 pontos, menos seis que o líder Basaksehir.

