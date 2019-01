Portimonense regressa às vitórias no Bessa

O Portimonense venceu este domingo o Boavista, por 0-2, no Bessa - onde não se impunha desde 1986-87 -, regressando aos triunfos na 18.ª jornada, depois de ter derrotado o Benfica, em Portimão, no início do ano.

Para o Boavista, este foi o terceiro desaire consecutivo na Liga, segundo em casa, dispondo agora apenas de um ponto de vantagem sobre o Desp. Aves, antepenúltimo classificado.

Wellington Carvalho foi o homem do jogo ao assinar o primeiro bis no campeonato (21' e 78'): aproveiou uma falha do jovem central Gonçalo Cardoso para dar vantagem à formação de António Folha e confirmou, a pouco mais de dez minutos do final, a vitória sobre o clube que o acolheu em Portugal, entre 2011 e 2014, no então Campeonato Nacional de Seniores.

Os algarvios somam 27 pontos, ocupando o oitavo lugar da geral, enquanto o Boavista tem 16 pontos e segue em 15.º na Liga.

