Nápoles está bem instalado no segundo lugar

Se não há ninguém que consiga parar a Juventus rumo a mais um “scudetto”, o Nápoles também parece bem instalado no seu papel de vice-líder e principal desafiante ao campeão em título. Neste domingo, a jogar no San Paolo, a equipa de Carlo Ancelotti derrotou o seu visitante da capital, a Lazio de Roma, por 2-1 e aumentou para sete pontos a sua vantagem sobre o Inter de Milão, que empatou nesta 20.ª jornada em casa com o Sassuolo.

Se este triunfo significa algum tipo de aproximação à Juventus, só nesta segunda-feira se saberá, com a equipa de Cristiano Ronaldo (que ainda não perdeu esta temporada na Série A) a receber o Chievo Verona, mas, pelo menos por uma noite, a diferença entre os dois primeiros vai ser de seis pontos.

Este longe de ser uma vitória fácil para o Nápoles, que teve o português Mário Rui como titular no lado esquerdo da defesa. Callejón abriu o activo aos 34’, Milik elevou para 2-0 aos 37’ num livre directo e o Nápoles chegava ao intervalo com uma vantagem confortável. A formação romana reagiu na segunda parte e Ciro Immobile para 2-1 aos 65’, mas a expulsão de Acerbi, que viu o segundo amarelo aos 70’, limitou muito a capacidade de resposta da Lazio ao resultado desfavorável.

