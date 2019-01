Messi só precisou de meia-hora para resolver

Lionel Messi também precisa de descansar. Foi o que pensou Ernesto Valverde quando decidiu deixar o craque argentino no banco de suplentes do Barcelona, no confronto deste domingo com o Leganés, em Camp Nou. Se o jogo estivesse fácil, nem se iria levantar do banco, se as coisas se complicassem, Messi entraria de certeza. Aconteceu a segunda hipótese. Quando Messi entrou, o jogo estava empatado (1-1). Quando acabou, o marcador mostrava 3-1 para o Barcelona, que se mantém tranquilo na liderança da Liga espanhola, com mais cinco pontos que o Atlético Madrid. Não só marcou um golo, como esteve directamente envolvido num lance que vai, de certeza, dar muito que falar.

Com Messi no banco, foi Dembelé a assumir o protagonismo nos blaugrana. O francês está nesta época a mostrar finalmente por que razão o Barcelona pagou por ele mais de 100 milhões e o jogo correu-lhe bem desde o início, com muitas iniciativas plenas de velocidade e técnica, a combinar muito bem no flanco esquerdo com Jordi Alba. Foi desta parceria que resultou o primeiro golo do Barça aos 32', com Alba a fazer o cruzamento para o coração da área e Dembelé a rematar de primeira para o fundo da baliza de Cuellar.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O show Dembelé continuou, mas sem que o Barcelona conseguisse marcar mais e o Leganés, num contra-ataque rapidíssimo, conseguiu nivelar o resultado aos 57', com um golo do dinamarquês Braithwaite, que marcou pelo segundo jogo consecutivo - já tinha marcado ao Real Madrid a meio da semana.

PUB

Messi saltou de imediato para o aquecimento e entrou aos 64', recebendo a braçadeira de capitão de Busquets. E aos 71', o argentino foi decisivo, com um tremendo remate de fora da área que Cuellar voou para defender. O guarda-redes ainda tentou ir recuperar a bola, mas Suárez foi rapidíssimo na reacção e meteu-a na baliza ao mesmo tempo que atingia o guarda-redes adversário. Os visitantes reclamaram falta do uruguaio, mas não foi esse o julgamento do árbitro nem do VAR e o golo foi mesmo validado.

Já no tempo de compensação, que foi de sete minutos, Messi sentenciou o jogo com um remate colocado com o pé direito, após nova assistência de Alba.

PUB