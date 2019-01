Manchester City mantém a perseguição ao líder

O Manchester City não quer deixar o Liverpool fugir mais e vai mantendo a pressão sobre o líder da Premier League inglesa. Neste domingo, a formação orientada por Pep Guardiola foi ao campo do Huddersfield Town, último classificado, triunfar por 0-3, uma vitória que repôs a diferença em quatro pontos para o Liverpool.

Um golo de Danilo aos 18, num remate de longa distência, abriu o marcador para os “azuis” de Manchester, que resolveriam o jogo nos primeiros minutos da segunda parte. Raheem Sterling fez o 0-2 aos 54’ e Leroy Sané elevou para 0-3 aos 56’. O português Bernardo Silva começou o jogo no banco, entrando aos 72’ para o lugar de Sané.

Os “citizens” somam agora 56 pontos, menos quatro que o Liverpool, enquanto o Huddersfield se mantém no último lugar, com apenas 11 pontos. O lanterna-vermelha tinha despedido o treinador David Wagner no início da semana e está em pleno processo de recrutamento de um novo técnico, falando-se do interesse em Jan Siewert, treinador da equipa sub-23 do Borussia Dortmund – o cargo que Wagner ocupava antes de se mudar para o Huddersfield. Segundo a imprensa inglesa, o Dortmund exige uma verba de 300 mil libras para libertar Siewert.

