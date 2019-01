João Sousa vence em pares e segue para os "quartos"

O tenista português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer qualificaram-se, na madrugada de domingo, para os quartos-de-final do torneio de pares do Open da Austrália, ao baterem o argentino Maximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry.

A dupla luso-argentina venceu pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 20 minutos. A jogarem juntos o nono major da carreira, Sousa e o argentino Mayer igualam assim o feito alcançado em 2015, quando chegaram aos quartos-de-final do Open dos Estados Unidos. Em 2018, chegaram aos oitavos-de-final dos torneios de Roland Garros e de Wimbledon.

Na próxima ronda, o português e o argentino, já eliminados em singulares, vão medir forças com a dupla composta pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o dinamarquês Frederik Nielsen ou com o neozelandês Michael Venus e o sul-africando Raven Klaasen.

Nadal soma e segue, Kerber eliminada

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo do ranking mundial, qualificou-se para os quartos-de-final do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam de 2019, ao bater o checo Tomas Berdych em três sets.

Nadal impôs-se a Berdych, 57.º na hierarquia ATP, pelos parciais de 6-0, 6-1 e 7-6 (7-4), em duas horas e cinco minutos. O tenista espanhol, que já conquistou 17 títulos do Grand Slam, mas apenas um no torneio de piso duro australiano, em 2009, vai defrontar nos “quartos” o norte-americano Frances Tiafoe, que derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov, ao final de quase quatro horas.

Foto Tenista espanhol é o número dois mundial ADNAN ABIDI / REUTERS

A tenista alemã Angelique Kerber, número dois mundial, foi hoje eliminada do Open da Austrália, ao perder contra a norte-americana Danielle Collins, 35.ª do ranking, em dois sets. A norte-americana precisou de menos de uma hora para afastar Kerber, vencedora em Melbourne em 2016, pelos parciais de 6-0 e 6-2.

Nos quartos-de-final, Danielle Collins vai medir forças com a norte-americana Sloane Stephens ou com a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

