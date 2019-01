Irão de Carlos Queiroz segue em frente na Taça da Ásia

O Irão continua em grande na Taça da Ásia, que se está a disputar nos Emirados Árabes Unidos. Depois de uma fase de grupos quase perfeita, com duas vitórias, um empate e zero golos sofridos, a selecção orientada por Carlos Queiroz qualificou-se para os quartos-de-final com um triunfo por 2-0 sobre Omã.

Alireza Jahanbakhsh, médio do Brighton & Hove Albion, abriu o activo aos 32', com Ashkan Dejagah a fazer o 2-0 ainda antes do intervalo, na conversão de um penálti, aos 41'.

Naquele que pode ser o torneio em que Queiroz deixa a selecção iraniana rumo a um novo desafio na América do Sul (selecção da Colômbia), segue-se agora um confronto com a China nos quartos-de-final. A selecção que tem a direcção de um antigo campeão do mundo, Marcelo Lippi, eliminou a Tailândia com um triunfo por 2-1.

Quem também seguiu para os quartos-de-final neste domingo foi o Vietname, que eliminou a Jordânia nos penáltis, depois de um empate (1-1) nos 120 minutos de jogo. A selecção vietnamita espera agora pelo vencedor do Japão-Arábia Saudita, que se disputa nesta segunda-feira.

Quanto à outra selecção orientada por um treinador português, a Coreia do Sul de Paulo Bento, irá jogar nesta terça-feira com o Bahrain.

