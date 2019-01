Desp. Aves vence na estreia de Inácio

O Desp. Aves venceu este domingo o V. Setúbal, por 2-1, na estreia do treinador Augusto Inácio, que à 18.ª jornada da I Liga quebrou um ciclo de sete partidas sem vencer para o campeonato, período em que o clube somou cinco derrotas e dois empates.

Derley (16') colocou os avenses na frente do marcador, mas os sadinos responderam por Jhonder Cadiz (56').

A expulsão de Cascardo (65'), por acumulação de amarelos, reduziu as possibilidades do V. Setúbal. Aproveitou o Desp. Aves para marcar de novo, por Mama Baldé (72'), estabelecendo o resultado que permite aos avenses, com 15 pontos, a aproximação aos lugares de permanência.

A formação de Lito Vidigal acumulou a sétima derrota nos últimos nove encontros, mantendo 19 pontos no campeonato.

