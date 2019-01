Palcos da semana

Teatro

Transitória mas Infinita

Vimo-las em frenesim nos bastidores de uma peça em Teatro Delusio. Em Dr. Nest, vimo-las contar a história surreal de um psiquiatra a trabalhar no limiar da sanidade mental. Agora, vemos as marionetas humanas da companhia alemã Familie Flöz em forma Infinita. É este o nome do espectáculo em que quatro personagens, a um tempo grotescas, poéticas e ternurentas, representam a evolução – e transitoriedade – do ser humano. Não da Humanidade, mas de cada um em particular, do nascimento e primeiros passos às agruras do envelhecimento. Habituado a contrariar a aparente inexpressividade das máscaras com emoções transmitidas com outros recursos, o grupo apresenta Infinita como "um mosaico tangível da vida (...); um vislumbre da eternidade do nascimento, do sexo, da morte e tudo o mais que seja estranho".

ALMADA Teatro Municipal Joaquim Benite

Dia 25 de Janeiro, às 21h.

Bilhetes a 17€

Foto Gal Costa Bob Wolfenson

Música

Na pele dançante de Gal

Quase um ano após a última visita como parte da Trinca de Ases, projecto dividido com Gilberto Gil e Nando Reis, Gal Costa regressa sozinha, mas com muitos compositores na voz. E a dançar. Vem exibir A Pele do Futuro, em que interpreta canções inéditas daqueles dois cúmplices e de vários outros da música brasileira: Djavan, Adriana Calcanhotto, Paulinho Moska, Erasmo Carlos, Emicida... Virado para sonoridades disco e soul dos anos 1970 e 80, foi editado em Setembro e é o 40.º disco de estúdio de Gal.

PORTO Casa da Música

Dia 23 de Janeiro, às 21h30.

Bilhetes de 30€ a 50€

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 25 de Janeiro, às 21h30.

Bilhetes de 40€ a 90€

Foto Os Aliens Jorge Goncalves

Teatro

Aliens à conversa

Há dois anos, levaram à cena O Cinema, a peça que deu o Pulitzer a Annie Baker em 2014. Agora, os Artistas Unidos e o encenador Pedro Carraca regressam à obra da dramaturga norte-americana para se lançarem a um texto anterior: Os Aliens. Distinguido com um Obie Award em 2010, a peça foca-se num grupo de jovens à conversa nas traseiras de um café de uma pequena cidade, entre caixotes de lixo e pensamentos diversos. É um lugar onde nada de importante parece acontecer, mas onde, como notou o The New York Times, "quanto mais olhas, mais vês e mais sentes". Afonso Lagarto, Pedro Baptista e Pedro Caeiro dão vida aos personagens.

LISBOA Teatro da Politécnica

De 23 de Janeiro a 2 de Fevereiro. Terça e quarta, às 19h; quinta e sexta, às 21h; sábado, às 16h e 21h.

Bilhetes a 10€

Foto Todos, Alguém, Qualquer Um, Ninguém Carlos Fernandes/Teatro Viriato

Dança

Viriato com todos

A companhia Paulo Ribeiro responde com Todos, Alguém, Qualquer Um, Ninguém ao desafio de, a propósito do 20.º aniversário da reabertura do Teatro Viriato, pôr em dança uma revisão dos grandes acontecimentos portugueses destas última décadas. No espectáculo de Luiz Antunes (direcção e concepção), António Cabrita e São Castro (direcção coreográfica) estão "seis figuras em cena que, entre o lento e a explosão – geradora do que é acontecer –, viajam por momentos de solidão, de raiva, de julgamentos sumariamente físicos, brutos carregados de novos dogmas, de novas formas de moralismos".

VISEU Teatro Viriato

Dias 25 e 26 de Janeiro, às 21h30.

Bilhetes de 5€ a 10€

Foto Anavitória Larissa Dare

Música

Tempo de Anavitória

Meses depois de terem passado pelo Music Valley do Rock In Rio, Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, as jovens brasileiras que aglutinam talentos no projecto Anavitória, voltam a palcos lusos, agora já com O Tempo É Agora nos escaparates. O segundo álbum da dupla chegou em 2018, com a distância de dois anos do disco de estreia homónimo – uma estreia auspiciosa que incluía Trevo (tu), canção que ganhou um Grammy Latino e teve direito a uma versão com o português Diogo Piçarra.

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 23 de Janeiro, às 21h30.

Bilhetes de 15€ a 50€

PORTO Coliseu do Porto

Dia 24 de Janeiro, às 21h30.

Bilhetes de 16€ a 47€

BRAGA Theatro Circo

Dia 26 de Janeiro, às 21h30.

Bilhetes a 25€

