“A imigração é aproveitada por muitos países para criar o medo e o ódio”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Esta semana, reflectimos sobre o impacto da imigração e o peso das políticas europeias nas estratégias de cada país. Ouvimos Timóteo Macedo, dirigente da associação Solidariedade Imigrante, para quem essas políticas são uma "manta de retalhos". Em conversa com a jornalista Aline Flor, fala sobre as lutas das comunidades de imigrantes e da importância da participação cidadã - não apenas para reivindicar direitos, mas na construção de uma sociedade solidária e resistente a extremismos.

Na série A Europa que Conta, leia a reportagem de Joana Gorjão Henriques sobre os obstáculos que os imigrantes encontram actualmente em Portugal, e explore também uma infografia interactiva sobre o impacto da imigração no país e na UE.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar a Miguel Viegas, eleito pelo Partido Comunista Português, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.

