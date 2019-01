Actuais e ex-assessores saem em defesa de eurodeputada do PS

Cinco actuais e antigos assessores da eurodeputada Maria João Rodrigues reagiram neste sábado em comunicado às acusações de assédio laboral de que a socialista foi alvo, garantindo-se "chocados" e "surpreendidos" com os relatos e descrevendo a parlamentar como uma "líder inspiradora e dedicada"​.

"Estamos chocados com as insinuações que têm vindo a ser feitas pela imprensa. Surpreendidos por ver relatado um ambiente de medo e humilhação por parte de Maria João Rodrigues na sua equipa", lê-se no início do comunicado, que ocupa uma página de tamanho A4. "Toda a equipa tem uma vasta experiência profissional e jamais nos sujeitaríamos a tal se fosse o caso", sublinham os antigos e actuais colaboradores.

Nuno Almeida d’Eça, Ainara Bascuñana, Diogo Pinto, Ana Isa Gommel e Lukas Veseley assumem ter "conhecimento da queixa por parte de uma colega da equipa", queixa essa que "está a ser avaliada pelas instâncias parlamentares competentes", e pedem aos órgãos de comunicação social que respeitem o procedimento a decorrer.

"Acreditamos que as acusações de assédio não sejam inocentes mas feitas deliberadamente para atacar a reputação de Maria João Rodrigues", avançam os cinco assessores, acrescentando que jamais se sentiram a trabalhar "num ambiente de medo, humilhação permanente ou de ameaça de represálias”.

Tal como o PÚBLICO noticiou, o Parlamento Europeu abriu uma investigação à eurodeputada socialista Maria João Rodrigues, que em Julho foi acusada de assédio laboral por uma colaboradora sua que exerce a função de assistente parlamentar no seu gabinete. Ao PÚBLICO, Maria João Rodrigues - que já refutou as acusações considerando-as "gravíssimas" - disse aguardar tranquilamente pelo desfecho do processo, apesar de recear um possível aproveitamento político numa altura em que estão a preparar-se as listas para as eleições europeias.

A edição online do Politico avançou que as queixas apresentadas sugerem que a eurodeputada obrigaria o seu pessoal a trabalhar além do horário estabelecido e que teria pedido à queixosa que fosse trabalhar durante uma baixa médica, entre outros comportamentos descritos como excessivamente autoritários.

A estas acusações, os cinco colaboradores e ex-colaboradores respondem, dizendo que os seus "períodos de férias e de ausências, incluindo doença, sempre foram respeitados" e nunca viram "um pedido de férias ou ausência" ser rejeitado. "É verdade que trabalhamos longas horas, mas isso é também uma escolha pessoal. O trabalho intensivo e exigente é por nós conhecido desde o momento em que tivemos a nossa entrevista de trabalho", admitem.

Além disso, e apesar de não negarem a existência de "momentos de tensão e stress", reconhecem que "acompanhar a trajectória" de uma política "desta natureza é desafiante e exigente, e não é possível com um horário de trabalho das 9h às 17h", mas explicam que "como reconhecimento deste trabalho exigente, Maria João Rodrigues oferece aos seus colaboradores condições financeiras e laborais vantajosas".

