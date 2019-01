Braços no ar

A grande questão no início do conselho nacional do PSD seria como proceder na votação da moção de confiança com que Rui Rio se escudou perante o ataque que lhe moveu Luís Montenegro: braço no ar ou voto secreto? Os apoiantes de Montenegro pretendiam que fosse votação secreta, os de Rio preferiam ver os conselheiros de bracinhos no ar.

As diferentes opiniões foram defendidas com afinco com o palavreado a prolongar-se horas a fio. Para quem está de fora, fica a impressão que o processo de votação seria mero pormenor mas a discussão que provocou mostrou como era, afinal, considerado assunto de primordial importância entre os conselheiros. Afinal a forma sobrepunha-se à substância. Mais do que de propostas políticas, a sorte da votação dependeria do modo como os conselheiros pudessem vir a expressar o seu sentido de voto. Que interesses estavam em jogo? Por que razão haveria de ser determinante que todos vissem em quem votou o João, a Maria ou o José? Ai a democracia interna e o debate frontal mais a liberdade de expressão e a liberdade de opinião… cair nas boas graças do líder é mais importante do que ter ideias? Apoiar incondicionalmente o chefe é qualidade determinante para obter um lugar nas listas de candidatos a apresentar pelo partido ou no Conselho de Ministros ou numa qualquer Secretaria de Estado?

A coisa lá se resolveu, o voto acabou por ser secreto e Rio venceu a votação. Segundo rezam as crónicas venceu com 75 votos a favor, 50 contra e um voto nulo. Fica-se a pensar como expressaria o conselheiro a nulidade do seu voto caso tivesse sido uma votação de braço no ar?

Rui Silvares, Cova da Piedade

Os partidos e o povo

Os partidos políticos têm por missão propor à sociedade o seu projecto e submete-lo ao sufrágio eleitoral; os partidos servem o povo e ao receberam um mandato de governo têm o dever de concretizar a sua proposta de país.

Hoje, em Portugal, o projecto do PS é um projecto claro: propõem-nos uma sociedade social-democrata com o objectivo de atingirmos uma sociedade socialista de "cidadãos iguais",constituída pelo tal homem novo, um homem médio, um cidadão medíocre... a busca pela excelência não é uma prioridade e a sociedade civil é um inimigo a abater!

Nas margens do PS, existem dois partidos com objectivos idênticos: o BE e o PSD; poderíamos classificá-los de alas esquerda e direita da dita social-democracia, constituindo os três partidos um "Grande PS", tudo o resto são lutas de personagens e de lugares, os seus projectos, no fundamental, são semelhantes.

O PSD, outrora um grande partido com um projecto diferenciador, propondo-nos uma "igualdade de oportunidades" e "uma sociedade de mérito" foi capturado pela Social-Democracia defendendo uma "igualdade" contrária à natureza humana, o tal socialismo, e, por isso, passou a ser uma má cópia do PS.

O PSD desistiu de nos propor um projecto diferente de sociedade e esse é o seu drama, não é a escolha entre Rui Rio ou Montenegro que nos interessa. Não tenho dúvida, as próximas eleições serão esclarecedoras...

Ezequiel Neves, Lisboa

