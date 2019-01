Trump faz proposta sobre imigração para acabar com shutdown — mas democratas rejeitam-na

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou neste sábado à noite em directo da Casa Branca e fez uma proposta aos democratas para a criação de um sistema de combate à imigração ilegal e para acabar com o shutdown do Governo (que dura já há 29 dias consecutivos e afectou 800 mil trabalhadores). Segundo a CNN, a proposta deve "morrer à nascença" por falta de apoio dos democratas. A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já tinha anunciado que iria rejeitar a proposta.

Referindo-se à ameaça do tráfico de drogas e do aumento da taxa de criminalidade, Trump classificou a actual situação como uma "crise humanitária e de segurança".

O Presidente norte-americano lançou uma proposta que considera como "um compromisso de senso comum" para os dois partidos, não abandonando a ideia da construção de um muro em aço ao longo de 370 quilómetros, em locais de "alta prioridade", na fronteira entre os Estados Unidos e o México, para a qual propõe uma verba orçamental de 5,7 milhões de euros. A proposta inclui ainda mais 2750 agentes fronteiriços, 800 milhões de dólares direccionados para a assistência humanitária e outros 805 milhões de dólares para investir em tecnologia de detecção de drogas.

Donald Trump prometeu que melhoraria as condições das crianças que atravessam e ficam retidas na fronteira entre os dois países, alargando ainda o período de “alívio” dos dreamers (cidadãos nascidos no estrangeiro e que entraram ilegalmente em território norte-americano quando eram ainda crianças) que se encontram no país a três anos, protegendo-os de serem deportados, oferecendo-se também para proteger os imigrantes com estatuto de protecção temporário.

