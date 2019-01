Pela primeira vez, Mueller desmente notícia que põe Trump em maus lençóis

Num acto numa visto, o procurador especial Robert Mueller desmentiu partes fundamentais da notícia do site Buzzfeed que avançava que Presidente dos Estados Unidos tinha dado ordens ao seu antigo advogado, Michael Cohen, para mentir ao Congresso sobre a construção de um projecto imobiliário de luxo em Moscovo.

“Não estão correctas a descrição de declarações específicas feitas ao gabinete do procurador especial, e a caracterização de documentos e testemunhos obtidos por este gabinete, relativos ao testemunho perante o Congresso de Michael Cohen”, afirmou Peter Carr, porta-voz de Mueller.

Foi a primeira vez que Robert Mueller comentou uma notícia dos media desde que começou a sua investigação sobre a influência russa nas presidenciais de 2016 e a eventual obstrução à justiça de Donald Trump. O Presidente dos EUA agradeceu a Mueller pelas suas declarações.

O director do Buzzfeed continua, no entanto, a defender a veracidade do artigo que publicou: “Mantemos a confiança no trabalho de reportagens e nas nossas fontes, e encorajamos o procurador especial a esclarecer o que está a pôr em causa”, disse Ben Smith.

Se a notícia do Buzzfeed fosse confirmada por Robert Mueller, seria é o primeiro sinal de facto importante de que o Presidente norte-americano teria tentado obstruir a Justiça – um crime que pode justificar a abertura de um processo de destituição.

Em reacção à notícia do Buzzfeed, o líder da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, Adam Schiff (Partido Democrata), anunciou no Twitter que iria investigar o caso. Também naquela rede social, o congressista Joaquin Castro e o senador Chris Murphy falaram abertamente de um impeachment.

David Weinstein, um ex-procurador federal, disse à Reuters que a decisão inédita de Mueller de comentar o artigo da Buzzfeed demonstrava a importância das alegações que ali se faziam e da atenção que tinha despertado.

“É uma forma de dizer a toda a gente que têm de se acalmar. Mueller não quer criar a ideia de que, ao ficar calado, está a confirmar que a notícia é verdadeira”, comentou Weinstein.

Trump, no Twitter, disse que o seu ex-advogado estava a mentir para ter uma pena de prisão mais curta. E o advogado do Presidente dos EUA, Rudy Giuliani, emitiu uma declaração dizendo que qualquer sugestão de que Trump disse a Michael Cohen para mentir “é categoricamente falsa."

