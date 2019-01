Milhares de pessoas no funeral do autarca de Gdansk assassinado

Pelo menos 45 mil pessoas juntaram-se, este sábado, na cidade de Gdansk, para participar no funeral de Pawel Adamowicz. O caixão do autarca de 53 anos, que se destacava pelas posições liberais, num país com um Governo profundamente conservador e anti-imigração, foi esfaqueado no fim-de-semana passado e morreu em consequência dos seus ferimentos. Foi levado em marcha lenta até à Basílica de Santa Maria, onde se realizou a cerimónia fúnebre.

Apesar das temperaturas negativas, muitos levaram bandeiras polacas e velas, numa última despedida a Adamowicz, ​que nas últimas duas décadas foi presidente do município que viu nascer o movimento Solidariedade, ainda antes da queda do Muro de Berlim.

Na igreja, várias figuras políticas marcam presença no funeral. Incluindo Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, ex-primeiro-ministro polaco e ex-líder da Plataforma Cívica – o partido pelo qual o autarca dirigia a cidade de Gdansk desde 1998 –, que veio de Bruxelas para assistir à cerimónia fúnebre. "Pawel, nunca te esqueceremos. Adeus, meu amigo", tinha partilhado, no Twitter, após saber do falecimento do liberal.

O presidente da câmara foi esfaqueado no domingo durante uma angariação de fundos para fins humanitários. Pawel​ Adamowicz foi atacado em palco por um homem que afirmou ter sido “aprisionado injustamente” pela Plataforma Cívica. Mas foi condenado por crimes comuns – assalto a um banco.

Apesar de ter sido levado para o hospital, o autarca acabaria por não resistir aos ferimentos, falecendo na segunda-feira.

Pawel Adamowicz era um político liberal muito popular e nas eleições do ano passado fora reeleito com 65% dos votos. Era, no entanto, um alvo para os grupos de extrema-direita, por defender imigrantes, refugiados e os direitos de homossexuais e transexuais.

Foi um dos que deu apoio à campanha em defesa do Estado de Direito na Polónia, contrariando os esforços do actual Governo para aumentar o controlo sobre o aparelho judicial.

Embora não existam indícios claros de que se tratou de um crime com motivações políticas claras – mas​ antes um acto de um desequilibrado – este assassínio está a ser encarado como um sinal do que pode acontecer quando se cria um clima de ódio e radicalização.

Segundo a Reuters, as autoridades polacas detiveram dez pessoas nos últimos dias, por causa de apelos nos media à morte ou agressão de outras pessoas, na sequência do homicídio de Adamowicz.

Adamowicz, na verdade, era um dos 11 presidentes de câmara polacos para os quais a organização de extrema-direita Juventude Polaca tinha emitido certificados de óbito falsos em 2017, depois de estes autarcas terem assinado uma declaração de boas-vindas aos refugiados – uma posição diametralmente oposta à da política seguida pelo Governo do Partido da Lei e Justiça (PiS).

O apoio ao PiS desceu de 33% em Novembro para 30% esta semana, após o assassínio de Adamowicz, revela uma sondagem Kantar Millward Brown, citada pela Reuters. A Plataforma Cívica mantém-se nos 25%.

