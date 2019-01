Incêndio no México faz mais de 20 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram e 71 ficaram gravemente feridas na sequência de uma explosão seguida de incêndio de grandes dimensões num oleoduto no centro do México, anunciaram esta sexta-feira as autoridades mexicanas.

O acidente aconteceu em Tlahuelilpan, uma localidade do Estado de Hidalgo, 100 quilómetros a Norte da cidade do México, e foi provocado por uma perfuração ilegal na conduta de combustível.

O governador do Estado, Omar Fayad, disse que 21 pessoas foram mortas instantaneamente pela explosão e 71 ficaram feridas com gravidade.

De acordo com a agência Associated Press, o oleoduto terá explodido horas depois de um grupo ter invadido o local e perfurado ilegalmente uma torneira. O vídeo do HuffPost México ilustra a violência do incêncio.

O Presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, declarou uma ofensiva contra o roubo de combustível — uma actividade ilegal que movimenta anulamente 3 mil milhões de dólares — e convocou todos os sectores do Governo para prestar assistência às vítimas.

