De fogaceira em fuga a pilar da festa contra a peste negra

Este domingo celebra-se em Santa Maria da Feira a Festa das Fogaceiras, em que centenas de meninas vestidas de branco desfilam pelas ruas transportando à cabeça uma fogaça, cumprindo assim o ritual com que há 514 anos consecutivos a terra vem agradecendo a São Sebastião pela sua protecção contra a peste negra. O manual distribuído pelas escolas é claro: “Para que a tradição seja preservada, é fundamental que o traje da fogaceira seja integralmente branco – não bege nem pérola – e que privilegie a beleza da simplicidade. É composto por vestido, meia-calça, luvas e sapatos brancos. O casaco e os acessórios para o cabelo, também eles brancos, são opcionais."

Pode parecer coisa fácil de gerir, mas, considerando que cada edição da cerimónia envolve 200 a 600 crianças cuja indumentária só é plenamente conhecida momentos antes do primeiro cortejo do dia, há sempre surpresas e imprevistos com que lidar. Crianças com leggings coloridos acabados de comprar fazem birra por não poderem exibi-los no desfile, pezinhos que chegaram em sapatilhas com efeitos luminosos na sola experimentam vários sapatos da reserva até encontrarem o número certo, meninas que envergam perucas de Carnaval para simularem o cabelo comprido que não têm são penteadas com travessões ou totós minimais para se mostrarem mais femininas.

Durante 40 anos, foi Fátima Magalhães (1934-2014) que, recorrendo à sua experiência de ex-fogaceira na meninice, coordenou esse trabalho no guarda-roupa da festa. Começou como costureira a fazer arranjos nos bastidores, passou entretanto a angariadora de doações que permitiram constituir uma reserva de vestidos, calçado e acessórios para emprestar a meninas cujas famílias não possuíam a indumentária exigida, e acabou reconhecida como coordenadora do dress code do evento, uma espécie de mordoma do outfit oficial da festa. Quando faleceu, em 2014, já tinha deixado uma sucessora que a vinha acompanhando há mais de 20 anos: a sua filha Paula Magalhães, que, embora trabalhando diariamente como educadora de infância, por esta altura do ano dedica as suas folgas à festa contra a peste bubónica. Sempre como voluntária, é ela quem actualmente percorre escolas a explicar às crianças a história das fogaceiras, angaria vestidos para emprestar a quem não os tem, faz arranjos de costura nessa e outras peças do traje das meninas e, a cada 20 de Janeiro, ajuda-as a vestirem-se de branco, prende-lhes à cintura os laços de cetim nas cores do município e ensina-as a equilibrarem na cabeça não apenas as fogaças, mas também peças maiores como a réplica do castelo ou o tabuleiro com as velas da procissão. “Dignidade” é o valor que procura para o traje dessas jovens senhoras; “respeito” é o que espera do olhar de quem as vê passar nessa indumentária.

Foto Máquina de costura para confecção de vestidos e para fazer os arranjos necessários nos vestidos do fundo de empréstimo às meninas participantes Adriano Miranda

“Não me consigo imaginar sem a Festa das Fogaceiras”, confessa Paula Magalhães. “Quando eu comecei, o traje era muito diferente porque íamos só com meia até ao joelho e a saia era muito mais curta, como se usava nas comunhões daquele tempo, mas, mesmo assim, não havia frio que me pegasse porque andava tão entusiasmada que aguentava qualquer coisa – e ainda hoje sinto quase a mesma coisa.”

Começou por desfilar fogaças aos seis anos e, à medida que foi crescendo, passou a transportar as chamadas “peças maiores”, despedindo-se dos cortejos coroada pela réplica do castelo, que “naquele tempo pesava 12 quilos e agora é feita de um material muito mais leve, para não ultrapassar os cinco”. Dos corsos públicos para os bastidores, onde ajudava a mãe a preparar vestidos e a aprumar as meninas que lhe sucederam no desfile, foi uma transição natural. “Uma espécie de herança de família”, admite. Se Paula tivesse escolha, contudo, não era como costureira e mordoma da festa que mais se envolveria no evento.

Foto Fotografia de Fátima Magalhães, mãe de Paula e aquela que iniciou a tradição familiar de coordenação do guarda-roupa das fogaceiras Adriano Miranda

É certo que houve um ano em que teve um acidente de viação a caminho da cerimónia e que só a custo os enfermeiros a conseguiram reter para lhe suturarem um joelho, tanto teimava ela em trocar o hospital pelo aperaltar das meninas; mas, por muito que a cada 20 de Janeiro a alegria de materializar uma tradição com mais de 500 anos se continue a sobrepor a tudo, inclusive à memória da mãe na labuta especial que era a da festa e à saudade que essas recordações lhe despertam, o que Paula Magalhães queria mesmo era regressar aos seus tempos de catraia apenas por tempo bastante para percorrer de novo a passerelle contrita tão própria das fogaceiras. “A coisa mais bonita há-de ser sempre participar na procissão e já por isso é que eu menti nos últimos desfiles que fiz”, revela. “A certa altura passei a dizer que tinha sempre 14 anos, mas, na verdade, desfilei até aos 18. Tinha é vergonha de admitir que, mesmo já sendo tão grande, ainda não queria deixar de fazer parte da festa.”

Resposta rápida Qual a sua primeira memória como fogaceira? Naquela altura, podíamos começar a desfilar aos seis anos e, mal tive idade para isso, participei logo na festa. Estava toda orgulhosa, mas tinha fobia a foguetes e, quando estourou o primeiro, eu saltei com o medo, pus-me a olhar para todo o lado à procura da minha mãe, corri para ela e estive-me nas tintas para o cortejo. Fiquei o resto da procissão agarrada a ela e nunca mais voltei para o meu lugar. Ao longo dos anos fui melhorando, mas ainda hoje é a parte da festa que mais me custa. Além das cerimónias públicas, como é que celebrava em privado? Como o meu filho e o meu sobrinho eram pequeninos e também queriam ir no cortejo, mas não podiam, por serem rapazes, quando eu e a minha mãe chegávamos a casa fazíamos um desfile só com eles. Vestíamo-los de branco, amarrávamos-lhes as faixas de cetim à cintura, púnhamos-lhes uma fogaça na cabeça e eles desfilavam lá por casa, todos contentes. Como é que antecipa a Festa das Fogaceiras no futuro? Espero que mantenha a tradição. Fala-se de estereotipar os vestidos, para todas as meninas usarem o mesmo modelo, mas não gosto dessa ideia. Até pode garantir que o tom branco dos vestidos é realmente o mesmo para toda gente e evitar que se note a diferença entre trajes mais modestos e mais ricos, mas é suposto cada menina dar à festa aquilo que tem. Se se uniformizarem os vestidos, perde-se a nossa diversidade, perde-se a história e a o património que cada família leva para o cortejo.

Foto Medalha que o Município de Santa Maria da Feira atribuiu postumamente a Fátima Magalhães pelo seu contributo para a Festa das Fogaceiras, sempre em regime de voluntariado Adriano Miranda

