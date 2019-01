Valência dá a volta em Vigo

O Celta de Vigo somou este sábado, na recepção ao Valência, a quarta derrota consecutiva na Liga espanhola, perdendo por 1-2 depois de ter estado em vantagem até aos 72 minutos.

Os galegos foram para o intervalo em vantagem, com um golo de Néstor Araujo (40'), resultado que garantia um impressionante salto de oito posições na classificação geral. Mas a resposta do Valência destruiu as esperanças do Celta: Ferrán Torres (72') e Rodrigo (84') deram a volta ao resultado, aproximando a equipa dos lugares europeus.

O Celta de Vigo permanece na 17.ª posição, podendo cair para a zona de despromoção caso o Rayo Vallecano vença a Real Sociedad.

