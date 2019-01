Tiger Woods garantido para San Diego e Los Angeles

Já são conhecidos os dois primeiros torneios do ano para Tiger Woods – e são ambos no seu estado natal (que não de residência, pois mora em Jupiter, Florida), a começar já na próxima semana no Farmers Insurance Open (24-27 de Janeiro), no Torrey Pines Club, em San Diego; depois, o Genesis Open (14-17 de Fevereiro), no Riviera Country Club, em Los Angeles, onde também actuará como anfitrião do torneio.

A última aparição do Woods no PGA Tour foi no Tour Championship em Setembro, e resultou na 80.ª vitória da sua carreira no circuito americano, colocando-o a apenas dois triunfos do recorde de Sam Snead. E a última vez que jogou de forma competitiva foi em Dezembro no Hero World Challenge, um evento não-oficial nas Bahamas, em que terminou em 17.º num field de 18 homens.

Quando participou no Farmers Insurance Open de 2018, Woods estava longe de imaginar a época que o esperava, não tinha sequer a certeza de quantas provas suportaria jogar – afinal, vinha de quatro cirurgias nas costas. Depois de ter jogado apenas dois eventos em dois anos, foi aqui que assinalou o seu regresso aos relvados, vindo a participar em 18 torneios, nos quais alcançou doze top-25’s e sete top-10’s, incluindo a vitória no Tour Championship (após a qual participar na Ryder Cup perdendo os quatro encontros que disputou), o 6.º lugar no Open Championship e o 2.º no PGA Championship, os dois últimos majors do ano. E ganhou mais de $5 milhões em prémios.

PUB

Woods venceu os Farmers em 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2013, tendo sido também em Torrey Pines que conquistou o seu 14.º e último major até à data. Além de suas sete vitórias no Farmers, Woods terminou seis vezes no top-10 num total de 16 aparições.

PUB

Woods junta-se a um forte contingente de jogadores que inclui o atual campeão Jason Day; o campeão da FedEx Cup e nº 1 mundial Justin Rose; Xander Schauffele, já com dois triunfos na presente época de 2018-2019; o campeão de 2017 Jon Rahm, Rory McIlroy, Tony Finau, Rickie Fowler, Patrick Reed, Marc Leishman, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Alex Noren, Gary Woodland e Hideki Matsuyama.

PUB

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB