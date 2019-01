Sporting vence e mantém distância para os primeiros

Depois de os três primeiros terem terem entrado a ganhar na segunda volta, o Sporting fez o mesmo e não perdeu terreno para quem está à sua frente. Depois de duas jornadas consecutivas sem vencerem, os "leões" triunfaram por 2-1 sobre o Moreirense e voltam a estar a oito pontos do líder FC Porto, a três do Benfica e a dois do Sp. Braga.

O jogo começou praticamente com o primeiro golo do Sporting. Logo aos 3', Acuña bateu um canto do lado esquerdo e Nani encaminhou a bola para o fundo da baliza de Jhonatan, que não conseguiu deter o remate e acabou por ter algumas culpas no golo.

Aos 26', após uma sucessão de remates que incluíram um de Diaby à trave e outro de Ristovski defendido por Jhonatan, Bruno Fernandes conseguiu fazer a recarga vitoriosa para o 2-0.

Mas o Moreirense, que reagiu sempre muito bem à adversidade, não demorou muito a reduzir. Aos 36', numa jogada rápida, Pedro Nuno conseguiu meter a bola na pequena área, a defesa "leonina" ficou sem reacção e Heriberto Tavares só teve de empurrar para a baliza de Renan.

