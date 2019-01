Sporting assegura passagem aos quartos-de-final da Liga Europeia

O Sporting alcançou neste sábado o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins. No pavilhão João Rocha, os "leões" impuseram-se ao Liceo na 4.ª jornada do Grupo A e consolidaram o comando, com 12 pontos, garantindo desde logo a qualificação.

Pedro Gil abriu o marcador para o Sporting, mas o Liceo respondeu e virou o resultado para 1-3, com golos de Josep Lamas, Edu Lamas e Carlos di Benedetto. João Pinto reduziu para 2-3 e foi assim que o encontro chegou ao intervalo.

O mote estava dado para nova reviravolta e os "leões" confirmaram a superioridade no segundo tempo. Raul Marin empatou, Pedro Gil elevou para 4-3 e Marin bisou para estender a vantagem para 5-3, antes de Edu Lamas voltar a marcar para os espanhóis e de João Pinto fixar o marcador final em 6-4.

Empate a dois segundos do fim

Quem desperdiçou uma ocasião soberana de assegurar também neste sábado a qualificação para a próxima fase foi o Benfica. Com três triunfos em outros tantos jogos à entrada para esta ronda, os "encarnados" entraram a ganhar diante do Noia, com um golo de Jordi Adroher. Albert Casanovas e Diogo Rafael elevaram a contagem ainda antes do intervalo e o marcador assinalava 3-0 na altura do descanso.

O Noia, porém, não baixou os braços e reduziu por Sergi Lorca, de penálti. A meio do segundo tempo, Valter Neves assinou o 4-1 e o vencedor parecia encontrado, mas a resposta catalã foi contundente: Sergi Aragonés fez o 4-2 e, já dentro do último minuto de jogo, os visitantes marcaram dois golos, o último dos quais a dois segundos do final.

O Benfica soma agora 10 pontos na liderança do Grupo D e terá de esperar pelo menos pela próxima jornada para confirmar o apuramento.

