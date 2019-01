Roma bate Torino pela margem mínima

A Roma, adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, venceu este sábado o Torino, por 3-2, no regresso da Série A após a paragem no campeonato, ascendendo provisoriamente ao quarto lugar da geral, com 33 pontos em 20 jogos.

Os romanos estiveram a vencer por 2-0, com golos de Zaniolo (15') e Kolarov (34’ g.p.), mas o Torino empatou com golos de Rincon (51’) e Ansaldi (67’). Valeu à Roma o golo de El Shaarawy (73’) num jogo que se manteve em aberto até final.

A Liga italiana é liderada pela Juventus, que recebe o Chievo na segunda-feira. A Roma encontrará nos “oitavos” da Champions o campeão português, FC Porto, com a primeira mão agendada para 12 de Fevereiro no Olímpico de Roma, e a segunda para 6 de Março, no Estádio do Dragão.

