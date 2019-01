Real Madrid bate Sevilha e isola-se no terceiro lugar

O Real Madrid venceu este sábado (2-0) o Sevilha, de Carriço e André Silva, em partida da 20.ª jornada, isolando-se no terceiro lugar da Liga espanhola, com 36 pontos. Os "merengues" estão agora a dois do Atlético e a sete do Barcelona, ambos com um jogo a menos.

Casemiro (61') e Luka Modric (90+2') foram os autores dos golos do Real Madrid, que voltou a vencer no Santiago Bernabéu para o campeonato, depois da derrota com a Real Sociedad.

Daniel Carriço e André Silva foram titulares, mas não impediram um desfecho que deixa o Sevilha no quarto posto, a três pontos do Real Madrid.

