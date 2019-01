PSG esmaga Guingamp com goleada histórica

O Paris Saint-Germain goleou este sábado o Guingamp, por 9-0, com hat-tricks de Edinson Cavani (59, 66 e 75') e Kylian Mbappé (37, 45 e 80') e um bis de Neymar (11 e 68'), fechando a maior goleada de sempre no Parque dos Príncipes no campeonato, selada por Meunier (83').

Os campeões de França vingaram de forma concludente a derrota (eliminação) sofrida na Taça da Liga, no passado dia 9, frente a este mesmo Guingamp, último classificado do campeonato, com 14 pontos em 21 jogos, contra os 53 do líder, PSG, em 19 partidas.

PUB

Para o Paris Saint-Germain, esta foi a maior vitória em casa para campeonato, superando os 8-0 frente ao Dijon, alcançados a 17 de Janeiro de 2018. Em termos absolutos, o PSG iguala a marca alcançada em 2016 frente ao Troyes, mas na condição de visitante.

PUB

O recorde da vitória mais robusta em França, em jogos da Ligue 1, pertence ao Sochaux, com uma goleada por 12-1 ante o Valenciennes, em 1935-36.

PUB

PUB