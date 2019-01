Mónaco humilha-se frente ao Estrasburgo

O Mónaco perdeu este sábado por expressivos 1-5 frente ao Estrasburgo, quinto classificado da Liga francesa, em partida referente à 21.ª jornada. A formação de Thierry Henry fica agora em situação extremamente complicada, no penúltimo lugar com 15 pontos, apenas um acima do lanterna-vermelha.

A expulsão do central brasileiro Naldo (7'), reforço de Inverno dos monegascos, e os dois golos do Estrasburgo nos dez minutos seguintes (Ajorque, 12', e Thomasson, 17') colocaram a antiga equipa de Leonardo Jardim numa posição delicada, apenas atenuada pelo golo de Falcao (22').

O Mónaco acabaria por ceder na segunda metade, com Sissoko (63') e Ajorque (68') a elevarem a fasquia. E nem a expulsão de Mitrovic (69') animou os monegascos, que no último lance da noite sofreram o quinto golo, anotado por Fofana.

