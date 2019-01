Manchester United soma sétimo triunfo consecutivo

O Manchester United venceu este sábado o Brighton por 2-1, somando a sétima vitória consecutiva desde a saída de José Mourinho do comando técnico dos "red devils", que voltaram a ter no francês Paul Pogba a figura do jogo. A equipa agora treinada por Solskjaer isola-se no quinto lugar, com 44 pontos, à espera do Arsenal-Chelsea, da 23.ª jornada da Premier League.

Pogba conquistou e converteu (27') o penálti que deu vantagem à formação de Manchester, ampliada por Marcus Rashford (42'). O Brighton reduziu por Pascal Gross (72'), golo insuficiente para evitar que Ole Gunnar Solskjær mantivesse o pleno, com sete vitórias em sete jogos.

Pogba falharia, contudo, o recorde detido por Cristiano Ronaldo, ao não conseguir o terceiro bis consecutivo em Old Trafford.

Na liderança da Premier League continua o Liverpool, depois de suada vitória (4-3) sobre o Crystal Palace. Townsend (34') colocou os "reds" em desvantagem em Anfield Road, mas Salah (46') e Firmino (53') deram a volta à situação. Tomkins (65') igualou o encontro que Salah (75') desbloqueou, embora o egípcio se tenha limitado a empurrar sobre a linha uma defesa desastrosa de Speroni após cruzamento de Milner. Sadio Mané (90+3') sossegou o líder, que ainda consentiu o 4-3 por Max Meyer (90+5').

O Everton de Marco Silva perdeu (2-1) na deslocação a Southampton, com Ward-Prowse (50') e Lucas Digne (64' p.b.) a deixarem os "toffees" em apuros. Sigurdsson (90+1') reduziu, mas o Everton cairia para 11.º da tabela, superado pelo Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

