João Sousa eliminado do Open da Austrália

O tenista português João Sousa, número um português e 44.º mundial, foi eliminado na madrugada deste sábado do Open da Austrália, ao perder na terceira ronda contra o japonês Kei Nishikori, nono do ranking.

O vimaranense chegou a pressionar Nishikori no primeiro set, cedido apenas no tie break, mas o nipónico acabou por vencer pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-1 e 6-2, em duas horas minutos e seis minutos de jogo.

João Sousa, que chegou a ser assistido, falha assim a passagem para os oitavos de final do primeiro Grand Slam do ano. Na próxima eliminatória, Kei Nishikori vai medir forças com o italiano Fabio Fognini ou com o espanhol Pablo Carreno Busta.

Apesar da derrota, o tenista luso continua em competição em Melbourne Park no torneio de pares, depois de ter avançado na sexta-feira para a terceira ronda ao lado do argentino Leonardo Mayer.

Djokovic e Serena seguem em frente

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, qualificou-se hoje para os oitavos de final do Open da Austrália, ao bater o canadiano Denis Shapovalov.

Djokovic, vencedor por seis vezes em Melbourne (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016), impôs-se ao jovem de 19 anos, número 27 do ranking mundial, pelos parciais de 6-3, 6-4, 4-6 e 6-0, em duas horas e 22 minutos.

Nos "oitavos", o sérvio de 31 anos vai medir forças com o russo Daniil Medvedev, 16.º na hierarquia mundial.

A norte-americana Serena Williams, que procura igualar os 24 títulos do Grand Slam da australiana Margaret Court, qualificou-se hoje para os oitavos de final do Open da Austrália, ao bater a ucraniana Dayana Yastremska.

Foto Serena venceu e convenceu na Austrália EDGAR SU / REUTERS

A mais jovem das irmãs Williams, que já ganhou por sete vezes em Melbourne Park (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 e 2017) precisou de pouco mais de uma hora para vencer Yastremska, 59.ª da tabela WTA, por 6-2 e 6-1.

