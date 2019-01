Galatasaray marca seis ao Ankaragucu

O Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, repetiu este sábado a vitória mais robusta da época, ao golear o Ankaragucu por 6-0, com três golos do nigeriano Henry Onyekuru.

A equipa de Istambul, que na terceira jornada do campeonato turco também tinha marcado seis golos ao Alanyaspor, teve um jogo fácil nesta 18.ª jornada, em que ao intervalo já vencia por 3-0.

Onyekuru foi a “estrela” do jogo (com golos aos 21’, 59’ e 63’), secundado por Sinan Gumus, que bisou (1 e 26’), enquanto Ndiaye fixou o resultado final (86’).

O Galatasaray, que perdeu os dois jogos com o FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, encontra o Benfica na Liga Europa, nos dias 14 e 21 de Fevereiro, primeiro em casa e depois no Estádio da Luz, em Lisboa.

No campeonato turco, a equipa é segunda classificada, a três pontos do Basaksehir, que no domingo visita o quarto classificado, o Trabzonspor.

