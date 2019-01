O clã Schumacher tem um novo representante na Ferrari

O filho de Michael Schumacher, Mick, assinou um contrato com a Ferrari, juntando-se à academia de pilotos da escuderia italiana. O alemão de 19 anos, cujo pai conquistou sete títulos mundiais de Fórmula 1 (cinco dos quais pela Ferrari), vai competir na Fórmula 2 na próxima temporada, depois de se ter imposto na Fórmula 3 em 2018.

A equipa italiana informou, em comunicado, que o jovem piloto vai juntar-se a outros valores da academia na preparação da pré-temporada, já na próxima semana. Os restantes pilotos são Giuliano Alesi, Callum Ilott, Marcus Armstrong, Russian Robert Shwartzman, Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof.

PUB

"Estou encantado que a Ferrari queira trabalhar comigo e o meu futuro no desporto motorizado será de vermelho", apontou Schumacher. "Este é mais um passo na direcção certa e só posso beneficiar do imenso capital de experiência que aqui existe. Não duvidem de que farei tudo para aprender tudo o que me permita atingir o meu sonho, correr na Fórmula 1”, sublinhou Mick.

PUB

“É evidente que a Ferrari tem um lugar especial no meu coração desde que nasci e também nos corações da nossa família, por isso estou muito satisfeito, a nível pessoal, com esta oportunidade”, acrescentou.

PUB

A Mercedes, que também tem apostado em talentos promissores ao longo dos últimos anos, tinha igualmente manifestado interesse nos serviços de Mick Schumacher, como reconheceu Toto Wolf, director da equipa alemã, no passado mês. “É um piloto entusiasmante, tem os valores correctos, parece-se com o pai. Conduz muito bem, é inteligente e educado, alguém com quem se pode conversar com prazer”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quem vai desfrutar desse contacto próximo com Mick, porém, são os responsáveis da Ferrari. O novo director da escuderia, Mattia Binotto (substituiu Maurizio Arrivabene as comandos), chegou a trabalhar com Michael Schumacher nos tempos dourados da equipa.

“Para alguém como eu, que o conhece desde que nasceu, não há dúvida de que dar as boas-vindas ao Mick tem um significado emocional especial”, reconheceu, antes de deixar claro: “Mas escolhemo-lo pelo seu talento e pelas qualidades humanas e profissionais que já o distinguem, apesar de ser tão jovem”.

A academia da Ferrari “produziu” vários pilotos de Fórmula 1, incluindo Charles Leclerc, que na próxima época vai integrar a equipa principal ao lado de Sebastian Vettel, que já se sagrou campeão por quatro vezes. Para além de Leclerc, passaram pela formação da equipa italiana o canadiano Lance Stroll, o mexicano Sergio Pérez, o italiano Antonio Giovinazzi e o francês Jules Bianchi.



PUB