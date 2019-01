Benfica prolonga registo perfeito com triunfo apertado

O Benfica estendeu neste sábado o registo de invencibilidade na Liga de basquetebol, ao alcançar, diante do V. Guimarães (83-81), a 15.ª vitória em outros tantos jogos na prova. Foi um triunfo apertado numa ronda em que os rivais directos também venceram.

Os "encarnados" viram o Vitória fazer um bom primeiro período, contrariado por uma resposta contundente das "águias" nos dois parciais seguintes. No derradeiro período, os anfitriões entraram a ganhar por 69-56, mas a verdade é que permitiram uma recuperação de grande nível e, no último lançamento do encontro, poderiam ter perdido - os minhotos arriscaram detrás da linha dos três pontos e a bola esteve perto de cair.

PUB

Este triunfo do Benfica (que contou com o espanhol Xavi Rey em bom plano, com 18 pontos e 11 ressaltos) permite à equipa lisboeta manter a liderança, com 30 pontos, mais um do que a Oliveirense, que se impôs ao Terceira Basket, por 77-51. O campeão nacional teve em Thomas Thaye, autor de 15 pontos e 12 ressaltos, a sua figura mais proeminente, e continua a perseguição cerrada aos "encarnados".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o FC Porto venceu, em casa, o Lusitânia por 90-85 e segurou o terceiro lugar. Os açorianos superiorizaram-se nos primeiro e quarto períodos (12-22 e 18-26), mas isso não suficiente para travar os "dragões", que encaminharam o triunfo praticamente no segundo parcial, com um desnivelado 36-14 para o qual muito contribuiu William Sheehey, com 24 pontos, sete ressaltos e seis assistências.

PUB

PUB