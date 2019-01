Arsenal bate Chelsea e reacende luta pelo quarto lugar

O Arsenal venceu este sábado o Chelsea, por 2-0, em derby londrino referente à 23.ª ronda que devolveu os "gunners" ao quinto lugar da Premier League, em igualdade pontual (44) com o Manchester United.

Lacazette (14') e Koscielny (39') foram os autores dos golos do Arsenal, que assim regressa às vitórias depois do desaire em casa do West Ham, na ronda anterior.

A equipa orientada por Unai Emery encurtou para três a diferença para os "blues", aumentando a expectativa em relação ao outro derby londrino da ronda, com o Tottenham (3.ª) a visitar o Fulham numa altura em que os "spurs" têm uma almofada de quatro pontos para os "gunners".

