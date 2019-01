Sporting entra na segunda volta sem perder terreno

Depois de tanta vertigem ofensiva e com tantos golos marcados, o Sporting de Marcel Keizer entrou na fase das vitórias mais económicas, que são menos espectaculares, mas que valem o mesmo. E, depois de terem fechado a primeira volta da Liga com uma derrota em Tondela e um empate com o líder FC Porto, os “leões” entraram bem na segunda volta, com uma dessas vitórias económicas e sofridas, por 2-1, sobre o Moreirense. Numa jornada em que os três primeiros também venceram, o Sporting não conseguiu aproximar-se, mas também não ficou mais longe dos rivais. Começou a segunda volta como terminou a primeira, a oito pontos do FC Porto, a três do Benfica e a dois do Sp. Braga, que defrontará na quarta-feira na Taça da Liga.

Tinha sido com o Moreirense que o Sporting, então com José Peseiro, tinha aberto as hostilidades da temporada, um triunfo difícil e de reviravolta por 1-3, em Agosto. Cinco meses depois, o Moreirense apresentava-se em Alvalade com a melhor primeira volta da sua história, uma grande tranquilidade classificativa e já com uma vitória em casa de um “notável” — 1-3 na Luz, frente ao Benfica. Já o Sporting surgia neste reencontro com o terceiro treinador da época (quarto, se contarmos com Mihajlovic) e a oscilar entre brilhantes exibições ofensivas e confrangedores lapsos defensivos.

Positivo/Negativo Positivo Mathieu Tem 35 anos e a sua continuidade em Alvalade não é uma certeza, mas continua a ser um bombeiro na defesa do Sporting. Tem o saber que a experiência lhe dá, mais ?a velocidade que lhe permite acompanhar adversários rápidos.

Positivo Heriberto Já tinha marcado ao Sporting na primeira volta, voltou a fazê-lo em Alvalade. É um extremo veloz, habilidoso e com bom sentido de baliza. Negativo Diaby É esforçado e muito rápido, mas são raras as vezes em que dá o melhor seguimento às jogadas sempre que a bola vai para o seu lado.

Negativo Jhonatan Duas defesas incompletas, dois golos sofridos. Não foi uma tarde feliz.

Com as vitórias dos adversários no dia anterior, os “leões” estavam como que obrigados a fazer o mesmo. E como o plantel ainda parece curto, Keizer não tem grande margem de manobra para gestão de recursos humanos e vai apostando quase sempre nos mesmos duas vezes por semana — saíram Salin e Raphinha em relação ao jogo da Taça. Era a primeira unidade com muitos quilómetros nas pernas para defrontar uma equipa cuja grande força é a mobilidade e a velocidade nas transições.

Para uma equipa com muitos quilómetro percorridos e com muitos ainda por percorrer, marcar cedo é uma bênção e o Sporting marcou praticamente na primeira vez que subiu à área contrária. Logo aos 3’, Acuña bateu o canto e Nani encaminhou a bola para o fundo da baliza de Jhonatan, que ainda tentou a defesa e viu a bola escapar-lhe das mãos.

Era a melhor entrada possível para os “leões”, que foram mostrando boa dinâmica e velocidade de processos, chegando, com naturalidade, ao 2-0. Aos 26’, após uma sucessão de remates que incluíram um de Diaby à trave e outro de Ristovski defendido por Jhonatan, Bruno Fernandes conseguiu a recarga vitoriosa.

Depois de passar um mau bocado, o Moreirense conseguiu ser fiel à sua identidade, apostando na velocidade dos jogadores da frente, como se tem visto ao longo deste campeonato, e fez estragos dez minutos mais tarde. A formação minhota conseguiu provocar um desequilíbrio na defensiva “leonina”, com Chiquinho a fazer um cruzamento no limite da linha de fundo para a concretização fácil de Heriberto. O Moreirense já tinha conseguido uma reviravolta na Luz e ameaçava fazer o mesmo em Alvalade. De repente, o resultado ficava em aberto. E ainda havia mais de meio jogo pela frente.

Mas o resto do jogo foi bem menos espectacular, com mais polémicas arbitrais do que bom futebol. Se antes já tinha havido contestação minhota num lance entre Acuña e Arsénio na área “leonina”, e outro de contestação “leonina” por uma carga de Iago sobre Bas Dost, depois ainda houve mais um golo anulado a Raphinha por fora-de-jogo, aos 81’.

Nessa altura já o Sporting estava em modo de gestão-sofrimento — Keizer, com todas as suas ideias de futebol positivo, também recorre a Petrovic para defender — e Ivo Vieira enchia o ataque do Moreirense com mais gente na esperança de conquistar um ponto. Mas nada mudou. O Sporting sobreviveu aos minhotos e agora vai ao Minho em busca do primeiro título da época.

