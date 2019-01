Chuva em todo o país este fim-de-semana

O fim-de-semana chega acompanhado de chuva: nesta sexta-feira, haverá períodos de chuva por todo o país continental e também nos Açores; o arquipélago da Madeira é o único em que não precisará de guarda-chuva, segundo informação disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A chuva permanecerá durante todo o dia de sábado, por todo o país e só acalmará no domingo em algumas regiões do país.

Foto

PUB

Na sexta-feira e no sábado, haverá também queda de neve nas terras altas das regiões Norte e Centro e formação de gelo ou geada em alguns locais. Sábado será dia de “chuva por vezes persistente nas regiões Norte e Centro” e de queda de neve acima dos 1600 metros.

PUB

Na segunda-feira, haverá "céu pouco nublado ou limpo", mas sem previsão de chuva. A próxima semana começará ainda com uma pequena descida da temperatura mínima.

PUB

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As temperaturas mínimas na sexta-feira oscilarão entre os -1ºC (na Guarda) e os 7ºC (em Faro); nos Açores, as temperaturas mínimas rondam os 13ºC e os 15ºC e, na Madeira, fixam-se nos 14ºC. Já as temperaturas máximas registadas no continente vão dos 4ºC (em Bragança) aos 15ºC (Setúbal e Sagres) e 17ºC (Faro). Nas ilhas, as temperaturas são mais altas: a máxima prevista para o Funchal é de 19ºC, tal como nos Açores no grupo Ocidental (Corvo e Flores). Registar-se-ão ainda 17ºC de temperatura máxima no grupo Central e Oriental dos Açores.

A chuva chega a Portugal num cenário de seca fraca, segundo o boletim climatológico mensal relativo a Dezembro do IPMA, disponibilizado no site. O último mês de 2018 foi quente e teve pouca chuva, com a temperatura máxima a alcançar o terceiro valor mais alto em 87 anos. Em consequência, mais de metade do território português entrou numa situação de seca fraca. No mês em que começa o Inverno, a média da temperatura máxima foi de 15,21ºC, um valor superior ao normal (e o terceiro valor mais alto desde 1931, temperatura essa que só foi suplantada em 2015 e 2016).

PUB