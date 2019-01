Parlamento chumba legalização da cannabis para uso recreativo

Foi a confirmação do que transparecera no debate da tarde de quinta-feira: a legalização, em Portugal, da cannabis para uso recreativo terá de esperar mais uns tempos, depois de chumbada, esta sexta-feira de manhã, pelos votos contra do PSD, do CDS e do PCP. Os projectos de lei do Bloco e do PAN, que além da legalização da venda e do consumo previam também o autocultivo, foram ambos chumbados.

A bancada do PS votou partida entre votos a favor (25 deputados), contra (sete deputados) e abstenções no caso da proposta do Bloco e a iniciativa do PAN teve votação praticamente igual. A indicação do sentido de voto era precisamente a abstenção e a bancada parlamentar do PS entregou uma declaração de voto sore o assunto. O PEV também se absteve.

Na bancada socialista votaram contra a proposta do Bloco os deputados Hortense Martins, Eurídice Pereira, Odete João, Maria da Luz Rosinha, António Gameiro, Miranda Calha, e Vitalino Canas.

