Moção de confiança a Rio foi aprovada

Ao fim de muitas horas de discussão e muitos argumentos esgrimidos, o conselho nacional do PSD decidiu votar de forma secreta a moção de confiança de Rui Rio. Os resultados foram conhecidos há instantes e dão como aprovada a moção.

Um total de 78 conselheiros votou a favor do voto secreto, 22 votaram contra e registaram-se três abstenções, uma delas foi do presidente da Mesa do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, que foi alvo de muita contestação por parte dos apoiantes de Luís Montenegro.

Ao todo votaram 107 conselheiros nacionais.

A votação foi feita na madrugada desta sexta-feira pouco depois de o líder do partido ter feito um apelo aos conselheiros para que votassem por voto secreto.

O conselho nacional extraordinário termina com a votação da moção de confiança e neste momento já começaram as votações, prevendo-se que as urnas encerrem por volta das 03h desta sexta-feira.

