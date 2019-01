"Acordei o gigante adormecido", diz Luís Montenegro

No rescaldo do conselho nacional do PSD que durante a última madrugada votou favoravelmente a moção de confiança apresentada por Rui Rio, Luís Montenegro assumiu nesta sexta-feira de manhã que mantém a sua disponibilidade para o PSD, mas o que foi decidido, está decidido. "Estou convencido de que acordei o gigante adormecido", disse ainda.

"Não ignoro o debate no Conselho Nacional do PSD. Apesar de não ter sido convidado para participar nessa reunião, segui de perto o que lá se passou. Sei que foi uma reunião muito viva", afirmou aos jornalistas convocados para uma declaração num hotel de Espinho. "Não desconheço os ataques pessoais que me foram desferidos, mas não vou entrar por aí. Não o fiz até aqui e não o vou fazer agora. Estou de consciência tranquila. Disponibilizei-me para o meu país e para o meu partido numa hora difícil”, reforçou.

Montenegro recusou-se a apontar vencedores e vencidos e disse que continuará, como sempre, ao lado do PSD. "Nunca na minha vida votei noutro partido", frisou, reconhecendo que "nada vai ficar como antes" e que "o PSD vai concentrar-se em garantir a sua unidade interna e garantir ao país uma oposição firme, efectiva que possa dar corpo a muito descontentamento que se sente na sociedade portuguesa".

