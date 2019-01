Produtos locais e da época: estes são os “verdadeiros biológicos”

As prateleiras dos supermercados têm vindo a ficar recheadas de alimentos de origem biológica. Os rótulos são claros: comida saudável, amiga do corpo e do ambiente. Mas serão reais as vantagens destes produtos em relação aos convencionais? O Kurzgesagt — In a Nutshell — um canal de YouTube do estúdio de design com o mesmo nome, sediado em Munique — diz que não. Apesar de a comida biológica não ser geneticamente modificada, tratada com fertilizantes e pesticidas e ser mais rica em antioxidantes, o valor nutricional é equivalente ao dos alimentos tradicionais, explica o vídeo animado. E para o ambiente também há desvantagens: se, por um lado, os sistemas biológicos usam menos energia do que os tradicionais, as emissões de gases com efeito de estufa estão equiparadas. Mais ainda: apesar de usarem menos pesticidas, as produções biológicas precisam de mais terreno para produzir a mesma colheita do que uma produção tradicional.

A solução? Deixar de ver as produções como incompatíveis — ambas têm vantagens e desvantagens e o ideal seria uma junção das suas melhores características — e comprar mais frutas e vegetais: afinal, são as escolhas que fazemos que determinam a nossa alimentação e não a forma como os alimentos são produzidos, defendem. Quanto ao ambiente, a melhor opção é comprar produtos da época em mercados locais: "Comida da época é o verdadeiro biológico."