Cada vez há menos comboios e menos correios, sobretudo no interior. Vão construir um enorme segundo aeroporto para Lisboa. Que mensagem é que Portugal está a querer transmitir aos portugueses que lá vivem?

Só pode ser esta: largue o interior e venha viver para Lisboa e para o Porto. Temos milhões de casas a preços irresistíveis. Temos os melhores transportes do país – vá para onde quer à hora que lhe apetecer.

PUB

Largue essa aldeia e venha viver para a cidade. As aldeias podem depois ser compradas pela AirBnB por tuta-e-meia para as tornar aldeias de férias com quartos à maneira e – sempre – preços convidativos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora a sério: os portugueses que moram no interior estão a fazer um favor a Portugal e, em vez de ser castigados, deveriam ser recompensados. O mínimo que se poderia fazer era terem comboio e correio: CP e CTT.

PUB

A combinação comboios e correios é um sinal de civilização. Em Portugal essa combinação está em descalabro. Arranja-se dinheiro para obras que só vão tornar mais difícil a vida dos lisboetas (o aeroporto do Montijo, as obras do metro para quem está mortinho de saudades das obras na 24 de Julho), mas, quando se trata de fechar postos dos CTT e linhas de comboios, evoca-se sempre o prejuízo que dão.

Não é tornando o Porto e Lisboa (ainda) mais atraentes que se luta contra os problemas do interior. É tornando o interior mais atraente, aumentando a qualidade de vida e dando vontade às pessoas de fora para visitar a parte imensa de Portugal a que chamamos, com desprezo, o interior.

PUB