Tratamento da hepatite C

Acabo de ser informada de que há falhas no fornecimento do tratamento da hepatite C no SNS. Custa a aceitar esta falha, depois do esforço bem sucedido do antigo ministro da saúde, Paulo Macedo, que teve resultados excelentes para os doentes com esta patologia, com grande percentagem de curas. As falhas, neste campo, podem traduzir-se em mortes e ninguém aceitaria que razões de ordem orçamental, "compromissos europeus" ou motivos de idêntica natureza estivessem a impedir a aquisição do respectivo tratamento.

Os portugueses devem ser informados das causas subjacentes a esta ocorrência, para que possam aferir o grau de compromisso governamental na referida falha. É urgente esclarecer e colmatar esta falha (se de facto está a acontecer) para que não reste em nenhum português a dúvida de que há governantes a descurar a salvaguarda de vidas para que sejam salvaguardados interesses inconfessáveis.

Ana Maria Mota, Porto

A greve dos enfermeiros

Estou persuadido que, se em vez do governo da "geringonça" estivesse no poder o alaranjado PSD não existiriam as greves dos enfermeiros(as) ou, a existirem, não seriam tão persistentes e danosas. E porquê? Porque a enfermeira Ana Rita Carvalho é uma militante ferrenha do PSD e este é o momento para lançar confusão, importunando e irritando o governo de António Costa. Com um hipotético governo PSD no poder, Ana Rita seria mais submissa, acatando as directrizes do partido a que pertence sob a oportunidade da greve (ou não), mostrando subserviência e serviço à causa laranja PSD. E exercer a profissão de enfermeira? Para já não, afirmou Ana Rita Cavaco numa entrevista a uma revista, porque como bastonária ganha 2800 euros líquidos. Ou seja, ganha muito mais que um professor em fim de carreira o que é, convenhamos inadmissível e injusto.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Theresa May

May escreve-se com letra maiúscula, o mesmo M de Mulher grande. Esta condutora actual de um histórico país, e de famosos homens que a História regista, não é uma Mulher teimosa, obstinada, mas convicta e respeitadora de uma decisão tomada pelo seu povo. Mulher responsável, que não vira a cara à luta que enfrenta, e quer levar por diante. Esforça-se para não trair um resultado saído de uma eleição, ao contrário do que fariam uns certos deputados e governantes de um outro país que eu cá sei.

Se o voto do povo, qualquer que seja, é soberano, May, não lhe vira as costas num faz de conta que não aconteceu. Ressalta que nesta luta, são os membros da UE, agora armados em protectores dos ingleses, que mais atrapalhados e confusos parecem estar, e a fazerem contas aos prejuízos pelo abandono do reino de Sua Majestade. A grandeza da velha e sempre rica Albion, nesta atitude, também fica bem à vista, pois não se verga. Conclusão - quem pode pode. O resto passará à História!

Joaquim A. Moura, Penafiel

