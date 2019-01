Um dos mais violentos atentados de sempre na Colômbia deixa pelo menos 21 mortos

O carro armadilhado que explodiu nesta quinta-feira numa academia de polícia capital colombiana de Bogotá provocou pelo menos 21 mortos e 68 feridos, muitos deles em estado grave. Este é o atentado mais letal em pelo menos dez anos na Colômbia e um dos mais violentos de sempre, marcando o regresso da violência a um país que viveu mergulhado num conflito durante mais de cinco décadas.

O condutor do veículo armadilhado, que entrou na Escola de Cadetes General Santander, no Sul de Bogotá, a alta velocidade, e abalroando a barreira de segurança, também está entre as vítimas. O responsável pelo ataque foi identificado pelo Presidente colombiano, Iván Duque, como José Aldemar Rojas Rodríguez. No entanto, nem Duque nem as autoridades deram mais pormenores em relação ao que sabem sobre o planeamento deste atentado ou sobre os restantes responsáveis.

Sabe-se que na manhã de quinta-feira, por volta das 10h, José Aldemar Rojas Rodríguez chegou com um jipe Nissan Patrol à escola de polícia transportando 80 quilos de explosivos, relatam os jornais colombianos. Segundo testemunhas, o condutor ainda parou na zona de segurança para a revista de rotina, mas assim que os cães pisteiros assinalaram a carga explosiva, o homem acelerou, entrou à força nas instalações, e provocou uma violenta explosão.

Nesse dia estavam programadas cerimónias de promoção de oficiais, pelo que estavam presentes vários familiares de agentes da polícia nas instalações da academia.

O Presidente colombiano dirigiu-se ao país para reagir aos acontecimentos. Pediu a unidade dos colombianos frente ao terrorismo e prometeu luta cerrada contra a violência.

“Nós os colombianos rejeitamos em uníssono o terrorismo. Por isso, convido-vos a unir-nos para enfrentá-lo e derrota-lo com todo o peso das instituições”, disse, numa declaração televisiva. “Hoje os terroristas procuraram intimidar-nos como sociedade e intimidar o Estado colombiano. A Colômbia vai mostrar-lhes que é uma nação forte e unida que não se verga perante a demência destas agressões”.

“Derrotaremos o terrorismo com a contundência das nossas acções e o compromisso da nossa força pública”, acrescentou. “Derrotaremos o terrorismo com a cooperação cidadã. Derrotaremos o terrorismo actuando como sociedade fortalecida pelo seu compromisso ilimitado com a legalidade”, disse ainda Duque.

O Presidente colombiano identificou o atacante e revelou que há um grupo de terroristas envolvidos mas não avançou com mais pormenores.

Duque afirmou ainda que deu ordem para aumentar os controlos nas fronteiras e nas entradas e saídas dos cidadãos. Além disso, pediu que se dê “prioridade a todas as investigações, convocando a solidariedade, a informação e a ajuda da cidadania para identificar os autores intelectuais desde atentado terrorista e os seus cúmplices”.

FARC assinou a paz, ELNnão

Duque acabou por não referir os acordos de paz assinados pelo seu antecessor, Juan Manuel Santos, em 2016, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), grupo guerrilheiro de inspiração marxista que protagonizou um conflito com o Estado colombiano que se estendeu ao longo de mais de cinco décadas e que espalhou a violência por todo o país.

No entanto, as FARC, agora um partido político, já iniciaram a sua desmilitarização no âmbito do acordo de paz, ainda que existam dissidentes no seio do grupo que estão contra o pacto estabelecido com o Governo. Iván Duque foi também crítico do acordo de paz, prometendo, quando foi eleito, melhorá-lo.

Outros grupos, como o Exército de Libertação Nacional (ELN), com cerca de 2000 guerrilheiros, foi também parte activa deste conflito e está ainda activo, nunca tendo interrompido a sua actividade armada.

Para além destes guerrilheiros, também o narcotráfico, com especial destaque para o cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, contribuiu para que a Colômbia vivesse mergulhada na violência durante décadas, sendo que a capital foi palco de frequentes atentados. No entanto, nos últimos anos, e com o acordo alcançado com as FARC, os índices de violência baixaram significativamente.

Em actividade está ainda o Clã do Golfo, um grupo envolvido no narcotráfico e no conflito armado, e que é, em parte, constituído por dissidentes das FARC.

Segundo as informações avançadas pela imprensa colombiana, as primeiras suspeitas recaem no ELN, isto porque o veículo armadilhado era originário de Arauca, município situado junto à fronteira com a Venezuela, e que é controlado por este grupo.

A última vez que as forças de segurança foram atingidas por um atentado com explosivos foi em Janeiro no ano passado, na cidade de Barranquilla, morrendo cinco pessoas. O ELN reivindicou o ataque.

